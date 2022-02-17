تعرضت أكثر من ربع النساء دون الخمسين عاما من العمر في مختلف أنحاء العالم للعنف الأسري على يد شريك ذكر على مدار حياتهن، وفقا لتقديرات جديدة "مقلقة".

ويشير تحليل لمئات الدراسات، نُشر في مجلة ذا لانسيت، إلى أن 27 % من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما مررن بعنف بدني من جانب الشريك خلال حياتهن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا نقلا عن التحليل أن نحو امرأة بين كل سبع نساء (13 %) قالت إن هذا حدث في السنة الماضية، أي ما يعادل 492 مليون امرأة حول العالم.

وقال الباحثون إنه من المرجح أن الشيوع الحقيقي أكبر من التقديرات، بالوضع في الاعتبار الوصمة المحيطة بالعنف الأسري التي قد تجعل النساء أقل احتمالية في الإبلاغ عن تجاربهن.

ويقال إن الدراسة هي أكبر تحليل حتى اليوم للعنف ضد النساء اللائي كن في علاقة أو مازلن في علاقة .

وحلل الباحثون من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات 366 دراسة أجريت بين 2000 و 2018 موجودة في قاعدة البيانات العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن انتشار العنف ضد المرأة.

وهذ الدراسات تشمل 161 دولة ومنطقة وتمثل 90 % من التعداد العالمي للنساء والفتيات.