أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 191ر2 تريليون ين (08ر8 مليار دولار) خلال الشهر الماضي.

جاء العجز أعلى من توقعات المحللين التي كانت 607ر1 تريليون ين بعد عجز قدره 3ر583 مليار ين خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان العجز خلال ديسمبر وفقا للبيانات الأولية 4ر582 مليار ين.

وزادت صادرات اليابان خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 6ر9% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5ر16% فقط مقابل نسبة 5ر17% خلال الشهر السابق.

في المقابل زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر39% في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 1ر37% بعد زيادتها بنسبة 1ر41% خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.