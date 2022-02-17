قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي الأوروبي يدرس حاليا خطة لاستمرار قبول السندات الحكومية اليونانية كضمانات قروض حتى عام 2024 مع انتهاء فترة إعادة الاستثمار لأموال برنامج شراء سندات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المصادر القول إن أي قرار في هذا الشأن سيحتاج إلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي والتي قد تتم أوائل آذار/مارس المقبل.

وقال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي إنه سيتم مراجعة إجراءات مساعدة اليونان ما في ذلك قبول السندات اليونانية كضمانات للحصول على تمويلات محددة قبل انتهاء فترة صلاحية هذه الإجراءات في حزيران/يونيو .2022

كان تصنيف السندات اليونانية قد تراجع إلى مستوى عالي المخاطر في 2010 مما فجر أزمة ماية واقتصادية كبيرة في أوروبا وهددت بانهيار منطقة اليورو ككل في ذلك الوقت. وظل تصنيف اليونان على بعد درجتين من درجة الاستثمار وهو ما جعل سنداتها عرضة لمخاطر اضطراب أسواق المال أكثر من سندات الدول الأوروبية الأخرى.

ومنذ ألمح البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي إلى اعتزامه تشديد سياسته النقدية ارتفع العائد على سندات الخزانة اليونانية العشرية بأكثر 70 نقطة أساس.