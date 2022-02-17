أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 609453.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 4253 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 580056 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 2ر95 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2525 حالة مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 88 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 26872 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 325.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 22424 ليصبح مجموع الفحوصات 7403856 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 7ر6 في المئة.