مفرح الشمري



بعد إصابتها بـ «كورونا» الأسبوع الماضي، أكدت الإعلامية القديرة ماما أنيسة لـ «الأنباء» انها صحتها حاليا مستقرة وافضل بكثير بفضل الله ومن ثم بفضل دعوات اهل الكويت لها حتى من الله عليها بالشفاء من هذا الوباء.



ووجهت ماما أنيسة كلمة لأهل الكويت ومن يقيم على أرضها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية بعد تخفيف الجهات الصحية القيود التي فرضت للحد من انتشار «كورونا» ومتحوراتها، متمنية للجميع السلامة من هذا الوباء الخطير.



وأضافت: أهل الكويت على راسي كلهم على سؤالهم على صحتي طوال الايام الماضية، وهذا ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين.



وشكرت الاعلامية القديرة ماما أنيسة مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية على تصميمهم رزنامة للعام الجديد تحمل اسماء شخصيات كويتية في جميع المجالات الاعلامية والدينية والتربوية والسياسية والرياضية والذين ساهموا في رفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل الاقليمية والدولية، وخصت بالشكر مصممة الرزنامة انتصار العنزي، متمنية للجميع التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.