أسامة أبوالسعود



أكد الوكيل المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر المطيري حرص الوزارة على دعم مختلف الجهات الإسلامية انطلاقا من استراتيجية الوزارة ورؤيتها الريادة والتميز في العمل الإسلامي.



جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالوزارة رئيس أكاديمية الأئمة بأميركا د.أحمد أبوسيف، والوفد المرافق معه.



وتطرق اللقاء إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون في المجالات الإسلامية المختلفة.



وأشاد المطيري بجهود أكاديمية الأئمة في أميركا وجميع المؤسسات الإسلامية المنتشرة في العديد من دول العالم والتي تقوم بدورها كاملا في خدمة الجاليات الإسلامية الموجودة فيها.



وأشار إلى أن المسؤولية التي تقع على عاتق تلك المؤسسات الكبيرة خصوصا أن دورها منوط في توضيح مفهوم الإسلام الحقيقي والوسطي، انطلاقا من قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا).



وبدوره، أشاد رئيس أكاديمية الأئمة في أميركا د.أحمد أبوسيف بالدور الفاعل للكويت عموما ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصوصا في دعم الجاليات المسلمة في العالم وتعزيز الوسطية في المجتمعات المسلمة.



وأوضح: إن الأكاديمية تسعى بكل طاقاتها إلى إيجاد جيل من الدعاة يستوعب نصوص الكتاب والسنة ويتفهم واقعه ومحيطه واحتياجاته بما يسهم في خدمة الجالية المسلمة في أميركا الشمالية.



وأضاف: إن الأكاديمية تحاول دائما الارتقاء بمستوى الخطاب الديني في المجتمع الغربي ليتناول القضايا الحياتية المعاصرة التي تمس حياة الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة خصوصا والغرب عموما.