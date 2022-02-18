ندى أبونصر



أحيت مجموعة المرأة الدولية احتفالا خاصا بالأعياد الوطنية عبر «زووم» تضمن عروضا احتفالية مليئة بالمعلومات عن تاريخ وحضارة الكويت.



ورحبت رئيسة المجموعة وحرم سفير الجمهورية الإيطالية كريستيانا بالدوتشي بالحضور والضيوف، وقالت: ان اليوم الوطني ويوم التحرير يمثلان روح الكويت وشعبها، وانها قائمة على 3 ركائز أساسية وهي: الدفاع عن الحرية، الكرم والتكاتف، والقيم الإنسانية، وتمثل روح الاحتفالية الوطنية عندما قام أكثر من ٤٠٠٠ طالب وطالبة خلال تظاهرة احتفالية بمد اكبر علم كويتي احتفالا بالأعياد الوطنية عام ٢٠١٩، حيث دخل ذلك العلم موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



بدورها، قالت الشيخة هنوف البدر الرئيسة الفخرية لمجموعة المرأة الدولية في كلمة مصورة «نحتفل بالذكرى ٦١ للاستقلال الوطني والذكرى الـ ٣١ لتحرير بلادنا من الاحتلال العراقي الغاشم، كما اننا نحتفل وبكل فخر بعصور من الإنجازات الوطنية العظيمة للكويت والتي رفعت علم الكويت عاليا بين دول العالم، مضيفة ان المواطنين والمقيمين يحتفلون معا بالإنجازات التي حققتها قيادة الكويت على المستوى الإقليمي والدولي.

كذلك قيادة الكويت للعمل الإنساني على مستوى العالم ودعمها للقضايا الإنسانية والعادلة على مستوى العالم، وختمت الشيخة هنوف البدر بالدعاء ان تنتهي هذه الجائحة على العالم، كما تقدمت بالتهنئة باسمها وبالنيابة عن مجموعة المرأة الدولية بالتهاني بهذه المناسبة الكبيرة الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والى الشعب الكويتي والمقيمين على هذا البلد الحبيب.



ثم قام السيد كفاح المطوع باستعراض التضحيات التي قام بها أبناء الشعب الكويتي الاحتلال العراقي الغاشم والمقاومة الباسلة التي أبداها أبناء هذا البلد وان الله استجاب لدعوات أبناء ومحبي الكويت وتم تحريرها بمساندة الحلفاء.



بعد ذلك قام الموسيقار عبدالله الملا بعزف مقطوعة وطنية كويتية على آلة العود تلاها عروض فلكلورية تراثية كويتية قدمتها عائشة جاسم الصالح.



بعد ذلك قدمت فرقة المدرسة البريطانية في الكويت BSK وصلة رقص فلكلوري كويتي ثم عزفت الفرقة النشيد الوطني الكويتي.