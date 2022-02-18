أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عن إطلاقها برنامج «GUST Tech» التدريبي الأول من نوعه في الكويت، والذي يعنى بتقديم مساق مكثف لتطوير وصقل مهارات الطلبة في مجال التكنولوجيا، وذلك في الفترة من 11 الجاري ولمدة 5 أسابيع.



ويشمل المساق التدريبي المجاني والموجه للطلبة من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر، عددا من المسارات، منها تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وبناء وتصميم المواقع الإلكترونية، إلى جانب تطوير الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، على أن تشمل حقيبة التدريب بشكل عام معارف مهمة مثل التسويق الرقمي، والتفكير التصميمي، وأمن المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، والأخلاقيات المهنية.



وأكد رئيس جامعة الخليج بالوكالة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، البروفيسور بسام علم الدين، على أهمية هذا البرنامج الذي تطرحه الجامعة لأول مرة والذي يسلط الضوء على مجالات تكنولوجية حديثة باتت تتخذ دورا كبيرا في تيسير حياتنا اليومية، مع كثرة تطبيقاتها المستخدمة، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة إتاحة المجال للجيل الصاعد ليحصلوا على التدريب المطلوب والمهارات اللازمة ليتمكنوا من فهم هذه المجالات.



من جهتها، أوضحت المشرفة على البرنامج التدريبي، رئيس مركز التعليم والتعلم والأبحاث والأستاذة في قسم علوم الكومبيوتر د.نورة الجري أن البرنامج يهدف إلى تشجيع فئة الشباب على الابتكار الرقمي في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب صقل مهاراتهم في التفكير التصميمي وإيجاد الحلول المبتكرة، مشددة على الأهمية المتزايدة التي باتت تحظى بها مثل هذه المهارات في الوقت الحالي وحاجة سوق العمل إليها.