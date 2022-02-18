لطالما اجتذبت لولو هايبر ماركت، سلسلة البيع بالتجزئة الرائدة في المنطقة، المتسوقين إلى منافذ بيعها المختلفة في البلاد للتسوق وشراء تشكيلات متنوعة من المنتجات المعروضة لديها بأسعار تنافسية، وكذلك للاستفادة والاستمتاع بالعروض الترويجية والاحتفالات التي تقام على مدار العام.



وحاليا، وللمرة الأولى، تتجه حشود ضخمة من المتسوقين والزوار إلى منفذ القرين في لولو هايبر ماركت لمشاهدة عرض مذهل للبراعة الإبداعية.

وكجزء من مشاركتها في الاحتفالات بالذكرى 61 للعيد الوطني للكويت والذكرى 31 لعيد التحرير، قامت لولو هايبر ماركت بإنشاء عرض فني فريد من نوعه للمباني الثلاثة التي تتكون منها أبراج الكويت الشهيرة.



يجذب العرض الشاهق، الذي يتكون من أكثر من 17000 عبوة فردية من الحليب وعصير الفاكهة من الشركة المحلية الكويتية الدانماركية للألبان (كي دي دي)، أعدادا هائلة من الناس المتحمسين لرؤية العرض مباشرة، والتقاط صور «سيلفي» أمام هذا الإبداع الفني.



العرض الإبداعي المذهل، الذي تم إنجازه من خلال تكديس ورص وموازنة حزم تترا صغيرة من منتجات الألبان والعصير من شركة كي دي دي إلى ارتفاع يصل إلى ستة أمتار تقريبا، ويحتوي على حوالي 88 طبقة من الحزم مكدسة واحدة فوق الأخرى.

وبالتالي، فإن وصف هذا الإبداع الهائل بأنه مدهش لا تكاد يفي حقه، ولكنه يوصف كذلك بأنه رقم قياسي وأول في الكويت.



لولو هايبر ماركت، التي طالما افتخرت بتقديم تجربة تسوق مثيرة للعملاء، قد تفوقت بالتأكيد على نفسها من خلال هذا العرض الدرامي للبراعة والإبداع.