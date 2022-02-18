رفعت الحكومة السورية سعر الفيول ضمن سلسلة رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية، بذريعة أن الدعم لايزال موجودا على اعتبار أنه يقاس بمقدار ما تتكلفه الحكومة من خسائر.



عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مجد ششمان أكد بحسب صحيفة «الوطن» أن ارتفاع سعر مادة الفيول بالنسبة للصناعيين سيؤدي إلى سلبيات كثيرة منها ضعف تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية وأثره السلبي على المواطن بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرة السوق المحلية على استيعاب ارتفاع أسعار المواد المصنعة بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية والمحروقات على سبيل المثال وبالأخص الفيول الذي يعتبر مادة أساسية للمصانع التي تستخدم الفيول في غلايات البخار في المصانع كالصناعات النسيجية والغذائية.



ولفت إلى أن هذا الارتفاع للأسعار يأتي ضمن سياق سياسة الحكومة لرفع الدعم عن كل المشتقات النفطية وحوامل الطاقة حيث شهدنا ارتفاع سعر الكهرباء الصناعية إلى أربعة أضعاف في المدن الصناعية.