قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، إنه متفائل بشأن عقد الجولة السابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في مارس المقبل. وقال بيدرسون في تصريح للصحافيين في دمشق بعد لقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، «بعد مناقشتي، أنا أكثر تفاؤلا بأنه سيكون من الممكن عقد الجولة السابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور على أمل أن تكون في مارس المقبل». وتابع المبعوث الأممي أنه لايزال أمامه اجتماعان مع المسؤولين السوريين والمعارضة للاتفاق على جدول اليوم الخامس للاجتماع المقبل، حيث اتفق الجانبان بالفعل على جدول الأيام الأربعة الأولى من الاجتماع. ووصف بيدرسون مباحثاته مع المقداد بالبناءة والعميقة. وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن المقداد بحث مع بيدرسون آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سورية، بما في ذلك الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية، إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.