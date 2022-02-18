مبارك الخالدي - هادي العنزي



بارك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم لفريق الشباب فوزه 1-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري، وتمنى حظا أفضل لفريقه في المباريات المقبلة.



وأرجع إبراهيم خسارة السماوي إلى عدم تقديم الأداء المتوقع لفريقه، مضيفا ان أغلب اللاعبين لم يكونوا في أفضل حالتهم الفنية، ولكن على الجهة الأخرى فقد استحق الشباب الفوز والخروج بنقاط المباراة كاملة، وقد أجرينا عدة تبديلات أثناء سير المباراة، لتعديل الكفة، واستغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، ولكن الاجتهاد الفردي كان السمة الطاغية.



وفيما يتعلق بمدرب «الأزرق» ذكر ابراهيم أنه لم يجتمع مع أي من مسؤولي اتحاد الكرة.



من جانبه، اشاد عضو مجلس ادارة نادي الشباب ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي بالروح العالية للاعبيه ومجهودهم الكبير الذي تكلل بالفوز على السالمية بهدف دون رد في الجولة الـ11 لدوري stc الممتاز.



وقال الزنكي انه فوز مهم للغاية يحسب لجهازنا الفني ولاعبينا وقد قمنا بالتحضير جيدا للمباراة ودرسنا السالمية بشكل واف وجيد رغم معاناتنا من الارهاق الكبير بسبب ضغط المباريات، اذ لعبنا قبلها امام القادسية بمجهود مضاعف ولم يكن هناك وقت كاف للاستشفاء لكن أحسن لاعبونا في الالتزام بخطة اللعب والانضباط العالي وقدموا مباراة مفتوحة وبعيدة عن التحفظ. واضاف الزنكي انه رغم الفوز المهم على السالمية القوي وأحد المرشحين للفوز باللقب فإننا مازلنا في مرحلة الخطر ولم ندخل منطقة الدفء التي نسعى اليها.