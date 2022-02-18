القاهرة - سامي عبدالفتاح



يدشن الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري أبطال أفريقيا من الجولة الثانية للدور ثمن النهائي (دور المجموعات) عندما يواجه مضيفه الهلال السوداني اليوم الجمعة، إذ غاب نادي «القرن» عن الجولة الأولى، حيث كان مقررا أن يواجه القطب السوداني الثاني المريخ، بسبب مشاركته في مسابقة كأس العالم للأندية التي حل فيها ثالثا بفوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة.



وتلقى الهلال قرارا من «الكاف» بإقامة اللقاء دون حضور جماهيري، بداعي الحفاظ على الصحة العامة في ظل انتشار جائحة كورونا، رغم موافقته السابقة على حضور 15 ألفا.



وفي المجموعة عينها، يحل غدا صنداونز ضيفا ثقيلا على المريخ الذي اختار ملعب الأهلي في القاهرة أرضا لخوض مواجهاته عوضا عن ملعبه في الخرطوم الذي هو قيد التأهيل.



وغدا، في العاصمة الأنغولية (لواندا)، ستكون الجولة الثانية للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من خلال مواجهته فريق ساجرادا، وكان الزمالك قد خسر في مباراة الجولة الأولى نقطتين ثمينتين بتعادله على أرضه أمام بيترو أتليتكو الأنغولى ايضا، بنتيجة 2-2.



محلياً، تصدر بيراميدز الدوري المصري عقب فوزه على ضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف مساء الأربعاء ضمن المرحلة التاسعة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، مستغلا تأجيل مباراة الأهلي الوصيف برصيد 19 مع الجونة، إضافة إلى سقوط الزمالك أمام سموحة 2-0، فيما واصل «الدراويش» نتائجه المخيبة بخسارته السادسة ليتجمد رصيده عند 3 نقاط من 3 تعادلات و6 خسائر.



وفي مباراة أخرى، استعاد فيوتشر نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 مباريات، بفوزه على ضيفه البنك الأهلي 2-0.



في المقابل، حقق فاركو فوزا صعبا على حساب ضيفه إنبي بهدف نظيف.