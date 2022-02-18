يعقوب العوضي



يدشن الكويت مشاركته في البطولة العربية للكرة الطائرة بنسختها الـ 40 في تونس بمواجهة الصداقة الفلسطيني في 7:00 من مساء اليوم، فيما يلتقي غدا مع الريان القطري في 5:00 مساء ضمن الجولة الثانية.



وكان من المقرر أن يواجه كاظمة ممثل الكرة الكويتية الثاني مع فريق السويحلي الليبي إلا أن الأخير انسحب رسميا من البطولة مساء أمس الاول، وعليه سيدشن «البرتقالي» مشواره الأحد المقبل بلقاء الترجي التونسي صاحب الضيافة.



وجاءت استعدادات ممثلي الكويت عبر معسكر خارجي في تركيا خاض خلاله عدة مباريات ودية، إذ يسعى «الأبيض» إلى تحقيق اللقب وبداية المنافسة على البطولات الدولية، مستعينا بالمحترف الإيراني أمير فرهادي، فيما وضع المدرب الأرجنتيني للفريق لمساته الأخيرة خلال ودية السيب العماني بمعسكر تركيا وأيضا خلال لقائه الودي الثاني مع الرياضي بالمرسي التونسي.



من جهة أخرى، أكد مدير الفريق منصور الشمري أن الكويت لديه القدرة على الظهور بالصورة المطلوبة في ظل المستوى الذي ظهر به الفريق في البطولات المحلية والمعسكر التدريبي، مشيدا بالتزام اللاعبين في تنفيذ توجيهات الجهازين الإداري والفني.



وأضاف إن البطولة صعبة بكل المقاييس، قائلا: «نعلم أن المنافسة لن تكون سهلة ولدينا ثقة تامة بإمكانيات اللاعبين وقدرتهم على تقديم المستوى المأمول وتحقيق النتائج الإيجابية والوصول بالطائرة الكويتية لأفضل المراكز».