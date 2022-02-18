بيروت ـ ناجي شربل



أحرز لبنان بطولة العرب الـ 24 للمنتخبات في كرة السلة بفوزه على تونس 72-69 في المباراة النهائية التي أجريت بينهما في قاعة نادي النصر بدبي أمام جمهور حاشد من أبناء الجاليتين اللبنانية والتونسية.



وتعملق المنتخب اللبناني في الشوط الرابع بعدما تقدم بفارق 3 نقاط في نهاية الشوط الثالث، وتمكن من العودة إلى مجريات المباراة بعد سيطرة تونسية في بداية الشوط الأخير. وبذلك نجح لبنان في مباراته النهائية الثانية في إحراز اللقب العربي الذي افتقده، بعدما خسر أمام مصر في بيروت في نهائي 2010.



وحظي انجار المنتخب باهتمام الشارع اللبناني على انواعه، وانهالت التهاني على المنتخب من جميع الشرائح، وكان في طليعتها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس. ولقي اللاعبون استقبالا حاشدا في مطار بيروت الدولي بعد عودتهم من الإمارات.