الدوحة - فريد عبدالباقي



يصل قطار دوري قطر الى محطته الـ 19 غداً، حيث من المتوقع أن يتضح المشهد كثيرا من ملامح حسم لقب الدوري هذا الموسم، وترتيب الفرق بالتحديد السباق للهروب من شبح الهبوط.



وتنطلق الجولة غدا بإقامة كلاسيكو الكرة القطرية بين الريان (التاسع برصيد 18 نقطة) والعربي (الخامس برصيد 26 نقطة) في الـ 4:45 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وكان فريق العربي قد تغلب على الريان 2-1 في الدور الأول، كما يلتقي أم صلال (السادس برصيد 25 نقطة) مع السيلية (الثاني عشر والأخير برصيد 8 نقاط) في الـ 6:55 مساء على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.



وتستكمل الأحد مباريات الجولة بإقامة مواجهتين أيضا حيث يحل فريق الشمال (العاشر برصيد 13 نقطة) ضيفا على الخور (الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة)، ويستضيف الوكرة (الثالث برصيد 31 نقطة) نظيره الغرافة (الرابع برصيد 27 نقطة)، وتختتم الجولة الاثينن المقبل، حيث يحل المتصدر السد ضيفا ثقيلا على الأهلي (السابع برصيد 23 نقطة) في ملعب حمد بن خليفة، فيما يواجه قطر (الثامن برصيد 22 نقطة) مع الدحيل (الثاني برصيد 39 نقطة) على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي.



هذا، ووصل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أكرم توفيق أمس إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، لبدء برنامجه العلاجي في مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي «سبيتار» بعد جراحة الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء مصر ونيجيريا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت منافساتها في الكاميرون.