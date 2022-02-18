كرمت مبرة العوازم الخيرية، عبر رئيس مجلس إدارتها السيد. حمد زيد البسيس، عدداً من قيادات العمل الخيري الكويتي، وذلك لجهودهم المميزة في خدمة المحتاجين، وتقديم العون للمتضررين.

وقال البسيس في تصريح صحافي: إن التكريم يأتي عرفاناً من المبرة بالجهود الإنسانية المباركة، التي يقدمها رجالات البر والخير ممثلي الهيئات والمؤسسات الخيرية، والتي تعكس الصورة المشرقة لبلدنا الحبيب الكويت.

وقد كرمت العوازم الخيرية خلال استقبالها لقيادات العمل الخيري كلاً من، الدكتور عبد المحسن الخرافي رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الغامدي من المملكة العربية السعودية، والسيد عبدالعزيز الزايد رئيس جمعية جود الخيرية

وأوضح البسيس أن التكريم تم بحضور كوكبة من رجالات البر والخير، وهم د ناصر العجمي نائب رئيس الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير، والسيد علي التميمي عضو مبرة الآل والأصحاب، والسيدعبدالعزيز محمد الصبيحي أمين صندوق مبرة الآل والأصحاب، ومدير عام جمعية العون المباشر السيد عبد الله عبد الرحمن السميط، بالإضافة إلى أخويه فايز الجدعان أمين سر مبرة العوازم الخيرية''''، وأمين الصندوق أحمد حسين الشبو، والدكتور عامر البسيس.

وفي ختام تصريحه وجه البسيس شكره إلى رؤساء وممثلي الهيئات والجمعيات الخيرية على تلبيتهم لدعوة التكريم، مؤكداً أن مبرة العوازم الخيرية ستظل تفخر بالعمل الخيري الكويتي ورجالاته الكرام، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأهلها، وأن يوفق أميرها وولي عهده إلى كل خير.