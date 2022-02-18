يدل خروج الجنود الفرنسيين من مالي، الحليفة السابقة لباريس، على مسار عميق وطويل لفقدان فرنسا نفوذها في إفريقيا وأبعد من ذلك، فقدان الاتحاد الأوروبي نفوذه أيضا في مواجهة قوى أجنبية جديدة.

ويرى خبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس أن القوة الاستعمارية السابقة التي بقيت رأس حربة في العلاقات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، تلقت ضربة قوية، ما يترك المجال واسعا لتدخل قوى دولية أخرى بينها روسيا والصين وتركيا في القارة السمراء، حيث تنهار تدريجا التوازنات القائمة في العقود الماضية.

وكانت فرنسا تدخلت سنة 2013 من خلال عملية «سرفال» لدحر المتطرفين من شمال مالي وإنقاذ الحكومة المالية من خلال منحها نصرا عسكريا ودفعا قويا على صعيد الشعبية. لكن بعد 9 سنوات، تلطخت صورتها بدرجة كبيرة بسبب استمرار تدهور الوضع الأمني والانتقادات التي تطاول قوات عملية «برخان» لمقاتلة المسلحين في منطقة الساحل فضلا عن نفور من الرأي العام تجاهها، وصولا إلى الإطاحة بها من المجلس العسكري.

ويوضح الخبير في شؤون المنطقة في معهد البحوث من أجل التنمية مارك أنطوان بيروز دو مونكلو أن «القوة الاستعمارية السابقة (...) فقدت الكثير من نفوذها»، مضيفا: «بعدما تباهت بإعادة الديموقراطية البرلمانية إلى مالي سنة 2013، لم تنجح في منع الانقلابات المتكررة، مع استمرار الاتهامات الموجهة لها من سكان منطقة الساحل بتشكيل حكومات المنطقة وإسقاطها».

مع أن باريس أعلنت إعادة تنظيم قواتها مؤكدة رغبتها في الاستمرار بمحاربة المسلحين الموالين، تبعا للمناطق، لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش، إلا أنها لا تستطيع إعلان النصر في المعركة.

ويؤكد دنيس تول من المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن «أكثر من مجرد إذلال، ما حصل يشكل هزيمة كبرى لفرنسا»، مضيفا: «هزيمة استراتيجية لأن هذا الانسحاب كان بالتحديد ما تصبو إليه المجموعات الجهادية. هزيمة سياسية لأن (قوات عملية) برخان تغادر مالي ليس بصورة طوعية، بل لأن باماكو اختارت الانفصال».

ويجمع المراقبون على أن فرنسا الراغبة في التركيز على عملياتها والقضاء على القادة المتطرفين والواثقة من مشروعيتها، رفضت السماح بتنامي المشاعر المعادية لها والتي يستغلها بلا شك خصومها، وعلى رأسهم روسيا، لكنها تستند في الواقع إلى أسس حقيقية.

ويعتبر المحلل المستقل مايكل شوركين أن «فرنسا خسرت مالي ليس بمواجهة المسلحين بل أمام الرأي العام»، مشيرا إلى أن «الهوة هائلة بين فهم (الأفارقة) لما يحصل وما يجب أن يكون، وبين الحكومة الفرنسية، ويبدو أن ذلك سدد ضربة قاضية للمشروع برمته».

وقد خسرت فرنسا خصوصا حربها الإعلامية في مالي.

غير أن المراقبين يشيرون إلى أن تغيير المقاربة الأوروبية في العلاقة مع أفريقيا يرتدي أهمية توازي أهمية تخصيص مبالغ مالية لبلدان القارة. وحذرت مجلة «وورلد بوليتيكس ريفيو» الإلكترونية مؤخرا من أن «الاتحاد الأوروبي في أفريقيا يبدو مهتما بمنافسة (الآخرين) الجدد الذين يزدادون نشاطا في القارة، أكثر من التحاور مع الأفارقة أنفسهم».

واعتبرت المجلة أن «هذا المشهد السياسي الجديد يتحدى الموقع المميز للاتحاد الأوروبي كشريك خارجي رئيسي لبلدان القارة ومؤسساتها»، مضيفة: «إذا ما كان على الاتحاد الأوروبي التنافس في هذا العالم الجديد من اللاعبين المتعددين في أفريقيا، يجب عليه على الأقل فعل ذلك بمنظور أفريقي لكي لا تصب الخصومات الجيوسياسية في عكس مصلحة الأفارقة».