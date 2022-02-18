يبعث التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا بإنذار الى العالم من احتمال إخفاق أطراف إدارة الأزمة بين الجانبين في تجنب اندلاع حرب.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ في تصريحات أدلى بها مؤخرا ان «العلاقات بين حلف (الناتو) وروسيا تراجعت الى أدنى مستوى لها منذ انتهاء الحرب الباردة بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا».

وكرر ستولتنبرغ اتهامه لروسيا بحشد أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا وقال انها «تضمر النوايا لغزوها» محذرا في الوقت نفسه من أن «روسيا سوف تدفع ثمنا باهظا اذا اتخذت أي إجراءات أخرى ضد أوكرانيا».

وشدد على القول «إذا اختاروا المواجهة فسوف يدفعون ثمنا باهظا وستفرض عقوبات اقتصادية وسيوسع حلف الناتو رقعة انتشاره العسكري في الجزء الشرقي من التحالف».

وشهدت العلاقات بين حلف الناتو وموسكو تدهورا كبيرا في أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم التي كانت جزءا من أوكرانيا في عام 2014 الأمر الذي أدى الى إنهاء جهود استمرت لسنين من أجل تطبيع العلاقات بينهما.

وتم تأسيس مجلس (الناتو - روسيا) في عام 2002 بغرض معالجة القضايا الأمنية وتحفيز المشاريع المشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري والتعاون بشأن ملف أفغانستان.

وفي أبريل من عام 2014 قرر الحلف إنهاء جميع أنماط «التعاون العملي» مع روسيا ردا على إقدام موسكو على ضم شبه جزيرة القرم إلا أن الحلف أبقى على مجلس (الناتو - روسيا).

وفي مؤشر آخر على تدهور العلاقات بين موسكو وحلف (الناتو) فقد طرد الحلف 8 مسؤولين روس من مقاره في بروكسل في أكتوبر من عام 2021 بتهم التجسس فيما أنهت روسيا مهام بعثتها في الحلف وأغلقت مكتب الحلف في موسكو.

وقدمت روسيا في ديسمبر الماضي مسودة مقترحات بضمانات أمنية بينها وبين واشنطن وحلف الناتو بهدف الحد من توسع الحلف في شرق أوروبا والحيلولة دون التحاق أوكرانيا وجورجيا الى عضوية الحلف إلا ان هذه المقترحات قوبلت بالرفض.

وأعربت الخارجية الروسية حينها عن «امتعاضها» لرفض تلك المقترحات وشددت على انها ضمانات أمنية «جوهرية» بالنسبة لموسكو.

وعقد مجلس (الناتو - روسيا) مباحثات في يناير الماضي لمناقشة أزمة أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الأوروبي إلا انها لم تثمر نتائج إيجابية فيما وصفها ستولتنبرغ بـ «الصعبة»، معربا في الوقت نفسه عن استعداد الحلف لعقد مباحثات تفصيلية مع روسيا في أقرب وقت.

ورأى الأمين العام لحلف (الناتو) ان أعضاء الحلف يأملون في إحراز تقدم في 3 مجالات رئيسة هي العلاقات بين روسيا والحلف والأمن الأوروبي والحد من التسلح.

وفيما تستمر واشنطن و(الناتو) في إطلاق تصريحات تنذر بـ «اقتراب روسيا من غزو أوكرانيا» تتمسك موسكو بإنكار ذلك وتصفها بـ «المغالاة».