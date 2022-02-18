وضعت عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي حدا لحرب استنزاف استمرت 20 عاما. وفيما ارتاحت الكثير من النساء لانتهاء القتال، إلا ان القيود التي فرضتها الحركة تثير اليأس أيضا.

من خلال قصة 3 أفغانيات توفر وكالة فرانس برس لمحة عن تأثير حكم طالبان الجديد على حياة النساء.

الأم

في بلدة تقع على سفح تلة بالقرب من كابول، يهرول أطفال بين المنازل الصغيرة فيما تمضي فريبا حياة تعتبر أنها باتت هانئة بعد رحيل القوات الأميركية.

وتقول فريبا وهي أم لـ 3 أبناء في شاريكار في محافظة باروان: «من قبل كانت الطائرات تحتل السماء وتحصل عمليات قصف».

في الكثير من المناطق الريفية وضع انتصار حركة طالبان والانسحاب الأميركي حدا لنزاع فتاك سقط فيه عشرات آلاف الضحايا، وأبعد طبقة سياسية فاسدة على نطاق واسع.

فقدت فريبا الكثير من أقاربها خلال الحرب وكان يلازمها قلق على سلامة أحبائها خلال تنقلهم في أرجاء البلاد بحثا عن عمل. وتوضح «نحن سعداء لتولي حركة طالبان السلطة وعودة السلام. الآن لم أعد قلقة».

وفي حين تحسن الوضع الأمني بشكل كبير، يبقى الكفاح اليومي للصمود والاستمرار هو نفسه. وتقول فريبا متنهدة «لم يتغير شيء، لا شيء بتاتا. ليس لدينا المال». وحدها أعمال صغيرة في المجال الزراعي والمساعدات من المواد الغذائية تسمح لزوجها وأولادها بالاستمرار. وتؤكد أن وضعهم هذا «يؤرقها ليل نهار. لكن الوضع أفضل الآن».

الطالبة

كانت زكية تتابع حصة في الاقتصاد في جامعة كاتب الخاصة في 15 أغسطس عندما أبلغهم الأستاذ بأن حركة طالبان باتت على مشارف كابول.

وتروي قائلة: «راحت يداي ترتجفان. أخرجت هاتفي من حقيبتي لأتصل بزوجي، وأوقعته مرات عدة».

ومنذ ذلك الحين لم تعد الطالبة في السنة الثالثة إلى الجامعة.

فرغم إعادة فتح الجامعات الخاصة سريعا ومن ثم الرسمية منها في حفنة من المحافظات قبل أكثر من أسبوعين، توقفت الكثير من الطالبات عن دروسهن.

تشير زكية إلى صعوبة تأمين قسط الجامعة بسبب التخفيض الكبير في أجر زوجها الموظف الرسمي، الذي قررته حركة طالبان بسبب أزمة مالية.

إلا أن خوف عائلتها الكبير من المقاتلين هو الذي يردعها عن معاودة الدروس. فمنذ أغسطس نادرا ما تخرج من منزلها وتفضل ملازمته مع طفلتها الصغيرة وعائلة زوجها.

وتوضح «يعتبرون أنه سيتم توقيفي وقد اتعرض للضرب من قبل طالبان» الأمر الذي قد يشكل «إهانة كبيرة».

وتذكر الشابة البالغة 24 عاما بحنان السنوات التي أمضتها في الجامعة في بلد كانت الحرب تقوض النظام التربوي فيه. وتقول: «كنت أقارن وضعي ودعم عائلتي لي بوضع الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم. كنت فخورة وأشعر بأني محظوظة».

حلم زكية بالحصول على شهادة جامعية لايزال يراودها. وعلى غرار مئات من الأفغانيات حصلت على منحة من «جامعة الشعب» وهي منظمة دولية تعطي دروسا عبر الإنترنت.

وهي تتابع أسبوعيا حصصا دراسية حول إدارة الشركات. وبذلك تبتعد قليلا عن الأرق الذين ينتابها. فهي قلقة على المستقبل خصوصا في ما يخص ابنتها.

وتهمس قائلة: «كيف عساي أوفر لها تربية جيدة في مجتمع كهذا؟».

المقاولة السابقة

كانت رؤى تتوجه يوميا إلى وسط كابول لتعليم عشرات الشابات فن التطريز. وفي المساء كانت تخيط الفستانين والقمصان لعرضها في متجر كانت تحلم بفتحه مع بناتها.

وكانت عائداتها تسمح لها بدفع الفواتير والأقساط الدراسية لأولادها. وتوضح في منزلها في كابول «أنا خياطة متمرسة كنت قادرة على تلبية كل طلبات الزبائن».

وتؤكد «كنت أؤمن بضرورة العمل وأن أكون امرأة قوية وتأمين لقمة العيش والتعليم لأولادي من خلال الخياطة».

إلا ان مدرستها التي تحظى بتمويل من الخارج أغلقت أبوابها عندما دخلت حركة طالبان كابول. ولم تر أي طالبة منذ ذلك الحين.

وتمضي رؤى أيامها في منزلها مع أولادها الذين فقدوا عملهم أو انقطعوا عن الدراسة. وباتت العائلة تعتمد بالكامل على أجر زوجها الحارس بدوام جزئي الذي يتقاضى بضع دولارات في الأسبوع.

وتقول: «أشعر بالعجز. وأخاف كثيرا بحيث لا نتجه إلى المدينة أو إلى السوق».

وبفضل جمعية «ارتيجان» التي تساعد الحرفيين الأفغان تتلقى بعض الطلبيات لأعمال تطريز. إلا أن خزائنها تعج بالفساتين والسترات الملونة التي كانت مصدر فخر لها.

وتقول يائسة «ألازم المنزل مع آمالي وأحلامي».