طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان "أنتي أعيادي"، متعاوناً بها مع الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مكساج وماستر للمهندس جاسم محمد، والذي يقول في مقدمة كلماتها:

للبشر عيدين في عمر السنة

وانتي أعيادي معك في كل يوم

أحتفل بك .. بالشعر والسلطنة

يا هناي اللي وصل بي للنجوم

تسألي : هل السعادة ممكنة ؟

وابتسم ما للسؤال أبداً لزوم

دامك انتي الكل واللي مهيمنة

وين انا وين التعاسة والهموم

وفي سياق متصل سيتواجد الفنان الإماراتى حسين الجسمي في مهرجان الكويت الأول، احتفالاً بالعيد الوطني يوم 25 فبراير الجاري، ونشر الجسمي صورة بوستر حفله الجديد ، والذي يشارك به مع الفنان بدر الشعيبي وإبراهيم دشتي، ووجه الجسمي رسالة لجمهوره الكويتي قائلاً: " للكويت أنا عاشق.. ولاهلها حيل مشتاق، بإذن الله نلتقي ابتهاجاً وفرحاً لنحتفل معاً بـ25 فبراير في مهرجان الكويت الأول، ويرافقنا اخواني الفنانين بدر الشعيبي وابراهيم دشتي".