بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني البلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية غامبيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ببرقية تهنئة إلى الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.