1.75 مليون دينار معتمدة لإنارة الشوارع.. لم ينفق منها شيء طوال 10 أشهر

مصطفى صالح

كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن الحكومة أنفقت 81% من اعتمادات الإسكان ومرافق المجتمع بنحو 1.5 مليار دينار خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بأكثر من 1.8 مليار دينار رصدت في الموازنة لهذا الشأن خلال السنة المالية الحالية 2022/2021.

وتفصيليا، صرفت الوزارات والإدارات الحكومية نحو 38% من اعتمادات تنمية المجتمع بواقع 2.4 مليون دينار من أصل 6.37 ملايين معتمدة للإنفاق خلال العام، كما أنفقت الجهات الملحقة على البند ذاته نحو 11 ألف دينار من أصل 196 ألف دينار معتمدة عن العام كاملا.

وأنفقت الحكومة نحو 52.8 مليون دينار على إمدادات المياه في البلاد خلال 10 أشهر بواقع 42% من الاعتمادات المقدرة لإمدادات المياه عن العام كاملا عند 125.9 مليون دينار، بينما لم تنفق أي أموال على إنارة الشوارع رغم اعتماد 1.75 مليون دينار لهذا الجانب.

وأنفقت الدولة على الإسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر محاسبيا نحو 1.4 مليار دينار من أصل 1.7 مليار معتمدة لهذا الجانب عن العام كاملا.

ولم تتضمن الاعتمادات المالية الحكومية لبنود الإسكان ومرافق المجتمع أي أموال للإنفاق على «تنمية الإسكان» في الكويت خلال العام المالي الحالي (2022/2021).