حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نواب الكونجرس من أنه لا توجد أموال كافية لمواجهة سلالات فيروس كورونا المستجد في المستقبل، وتوفير اللقاحات أو تطوير تقنيات جديدة لمواجهة المرض.

واطلعت وكالة بلومبرج للأنباء على وثيقة لوزارة الصحة والخدمات الانسانية الأمريكية جاء فيها أن الأموال المخصصة لمواجهة الجائحة، بما في ذلك الاختبارات وتوزيع اللقاحات وغيرها من الاحتياجات الطبية، انفقت بالفعل، أو تم تخصيصها من أجل المشتريات.

وأوضحت الوثيقة أن جميع المبالغ التي تم توفيرها إما انفقت بالفعل أو تم تخصيصها للاستخدام.

وفي بداية ولاية الرئيس الأمريكي جون بايدن، صادق الكونجرس على حزمة مساعدات اتحادية بقيمة 9ر1 تريليون دولار، اطلق عليها اسم "خطة الإنقاذ الأمريكية"، من أجل توفير المبالغ المالية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله إنه إذا لم يتحرك الكونجرس سريعا لتوفير مبالغ إضافية، فإن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة إذا ما ظهرت سلالة جديدة لفيروس كورونا، مثلما حدثت موجة المتحور أوميكرون أواخر العام الماضي.