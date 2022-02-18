في درجات حرارة شديدة البرودة ووسط عدد من الشاحنات ولافتات تحم شعارات احتجاج، نظم كنديان احتجاجا داخل حوض جاكوزي بأحد شوارع أوتاوا يوم الخميس للمطالبة بإلغاء الإلزام بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ووضع الكمامات للوقاية منه.

فقد جلس المحتجان جان-فيليب وجابرييل، اللذان رفضا الكشف عن اسميهما بالكامل، في حوض ماء ساخن قابل للنقل في وسط أوتاوا، حيث حذرت الشرطة متظاهرين من اتخاذ إجراء "وشيك" لفض احتجاجهم بالعاصمة وبدأت عمليات احتجاز لإنهاء أزمة قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنها تهدد السلامة العامة.

وقال جان-فيليب "نحن في جاكوزي نصنع السلام.. سلام لنظهر للعالم كله كيف سيحتج الكنديون.. بسلام".

وأضاف "نحن متظاهرون سلميون هنا.. بشكل قانوني هنا. استعننا بالشاحنات لدعم الحرية وإنقاذ الأطفال من التطعيم ومن وضع الكمامات".

وقال جابرييل "لقد فزنا بالفعل".

يغلق سائقو شاحنات يعارضون الإجراءات الإلزامية المرتبطة بفيروس كورونا الطرق في وسط مدينة أوتاوا منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، وهما يمثل محور حركة ألهمت احتجاجات مناهضة للحكومات في بلدان أخرى وتسببت في إغلاق مؤقت لمعابر حدودية مع الولايات المتحدة.