ذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية، أن باحثين صينيين لاحظوا وفقاً لنتائج دراسة قاموا بها، أن بإمكان خفض جرعة الأوزون إلى النصف المساهمة في زيادة إنتاج القمح بأكثر من 20 بالمئة.

وبحسب نتائج التقرير البحثي، فإن ارتفاع تركيزات تلوث الأوزون السطحي يعوق نمو المحاصيل ويُقلل من إنتاجيتها.

وتعاون باحثون من جامعة نانجينغ لعلوم المعلومات والتكنولوجيا مع تسع مؤسسات أخرى لتقييم الخسائر النسبية في إنتاجية محاصيل الأرز والقمح والذرة بسبب الأوزون، وذلك من خلال الجمع بين تجارب ارتفاع الأوزون في أنحاء آسيا ورصد الهواء في نحو 3 آلاف موقع في الصين واليابان وجمهورية كوريا.

ولاحظ الباحثون وفقاً لنتائج المقال البحثي الذي نُشر مؤخراً في مجلة "ناتشر فوود"، أن إجمالي الخسارة السنوية لإنتاج المحاصيل في شرق آسيا بسبب الأوزون يُقدر بنحو 63 مليار دولار أمريكي.

وبشكل أكثر تفصيلاً، فإذا ما تم تخفيض الأوزون إلى النصف مع اتخاذ تدابير لخفض الانبعاثات، بالنسبة لمحاصيل القمح والأرز والذرة، سيُمكّن ذلك من زيادة إنتاج المحاصيل المذكورة في الصين بنسب 21 بالمئة، و10 بالمئة، و 4 بالمئة على التوالي.

واقترح الباحثون القيام بما يلزم من إجراءات تسهم في التخفيف للسيطرة على انبعاثات الأوزون، وتبني تدابير زراعية تكيفية للتعامل مع ارتفاع مستويات الأوزون السطحي في أنحاء شرق آسيا