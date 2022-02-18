انسحبت أوغندا من تمديد مدته عامين لـ "الاتفاق الدولي للبن"، بينما تضغط أكبر دولة مصدرة للبن في إفريقيا من أجل الحصول على دعم تمويلي للمزارعين، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء

وقال إيمانويل إياموليمي، العضو المنتدب لهيئة تنمية البن الأوغندية، إنه يتعين على اتفاق منظمة البن الدولية لعام 2007، أن يساعد في التغلب على التحديات التي يواجهها المنتجون، والتي تتضمن تقلب الأسعار وتغير المناخ ورسوم الاستيراد على الحبوب ذات القيمة المضافة.

وقال إن أوغندا سوف تنتظر لترى ما إذا كانت منظمة البن الدولية ستعالج مخاوفها.

وكان إياموليمي قال في مقابلة أجريت معه يوم الجمعة الماضي في العاصمة كمبالا: "نرغب أن يتم تلبية مصالحنا... نعتقد أن منظمة البن الدولية تحتاج إلى إصلاحات."

ومن جانبها، قالت منظمة البن الدولية إن انسحاب أوغندا من الاتفاق صار ساريا في الثاني من شباط/فبراير، بعد أن أعلنت البلاد اعتزامها عدم الانضمام إلى التمديد في أيلول/سبتمبر الماضي.