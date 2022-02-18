قالت شركة فرعية تابعة لشركة "بوينج" للطيران وتقوم ببيع قطع الغيار عبر الإنترنت، إن المبيعات الإلكترونية زادت بصورة كبيرة في العام الماضي، وذلك في علامة على حدوث انتعاش للشركة بعد تفشي جائحة كورونا.

ومن جانبها قالت شركة "بوينج" إنها سجلت ارتفاعا كبيرا في مبيعات قطع الغيار عبر الإنترنت خلال عام 2021 بقيمة تزيد على ملياري دولار، بصورة أفضل من مبيعاتها قبل تفشي الوباء، مما يعكس حدوث تعافي لها من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقامت شركة "بوينج ديستربيوشن"، التي تعد ذراعا للشركة، ببيع ما يقرب من 70 ألف منتج من قطع الغيار في عام 2021 من خلال موقعها الإلكتروني، مما يعكس حدوث انتعاش في صناعة الطيران، حيث بلغت طلبات المبيعات التجارية للشركة عبر الإنترنت 5ر1 مليار دولار.

وكانت عائدات "بوينج ديستربيوشن" عبر الإنترنت في العام الماضي أعلى بنسبة 15% من مستوياتها قبل تفشي وباء كورونا، بينما كانت الطلبات أعلى بنسبة 20%.