خلص استطلاع رأي أجرته النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" إلى أن 75% من لاعبي كرة القدم يرغبون في استمرار إجراء بطولة كأس العالم بشكلها الحالي لتقام كل 4 أعوام.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن ذلك الأمر يحمل أنباء جيدة للمنظمين داخل الفيفا، حيث تُظهِر أن اللاعبين يعتبرون كأس العالم أهم منافسة في اللعبة الاحترافية، إلى جانب بطولات الدوري المحلية الخاصة بهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تجميع إجابات 1000 لاعب محترف حالياً من 6 قارات وأكثر من 70 جنسية، وخلص استطلاع الرأي إلى أن المعارضة الأقوى لإقامة البطولة كل عامين داخل قارتي أوروبا وآسيا جاءت بنسبة 77% من اللاعبين الذين يفضلون إقامتها كل 4 أعوام.

وتابعت الصحيفة: "عارضت نسبة 63% من اللاعبين في الأمريكتين إقامة البطولة كل عامين، لكن كانت هناك معارضة أقل داخل القارة السمراء إذ أيدت نسبة 49% فقط من اللاعبين الصيغة الحالية لإقامة كأس العالم وانقسم 51% على إقامة الدورة كل عامين أو 3 أعوام".

وأوضحت أن هذه النتائج هي جزء من دراسة أوسع لفيفبرو حول أعباء العمل المتعلقة باللاعب وتقويم كرة القدم، حيث عبر الاتحاد عن مخاوفه المتكررة من أن لاعبي النخبة، وخاصة أولئك الذين يلعبون على المستوى الدولي، يواجهون مخاطر أكبر للإصابة والإرهاق من المبالغة في اللعب.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لفيفبرو جوناس هوفمان قوله : "يُظهِر الاستطلاع أن معظم لاعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لديهم تفضيل واضح للعب كأس العالم كل أربع سنوات .. في الوقت نفسه، تظهِر النتائج أهمية منافسات الدوري المحلي للاعبين".

وأضاف أن هذه الدوريات هي حجر الأساس في لعبة كرة القدم وعلينا بذل المزيد من الجهد لتقويتها من أجل اللاعبين والاستقرار العام لكرة القدم الاحترافية.