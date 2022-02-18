يعتقد نصف البريطانيين أن بوريس جونسون لم يكن على المستوى المطلوب لمنصب رئيس الوزراء - بزيادة 13 نقطة مئوية عن العام الماضي، حسب استطلاع للرأي.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس بريطانيا الأسبوع الماضي أن 54% من البريطانيين يعتقدون أن أداء رئيس الوزراء سيئ حتى الآن، مع دعم نفس النسبة تقريبا للتصويت بحجب الثقة ضد قيادته.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، قال منظمو استطلاعات الرأي إن النتائج تظهر اتجاها مستمرا لتراجع تصنيف جونسون الشخصي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يجد فيه رئيس الوزراء نفسه وسط عاصفة بسبب اتهامات بانتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا في داونينج ستريت.

وتحقق شرطة العاصمة لندن حاليا بشأن 12 حفلا تردد أنه تمت إقامتهم لكبار مسؤولي الحكومة خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بكورونا، وكان جونسون واحدا من نحو 50 شخصا تسلموا استبيانات قانونية رسمية من الشرطة.

كما واجه زعيم حزب المحافظين انتقادات لأسباب أخرى، بما في ذلك فيما يتعلق بتعامل حكومته مع أزمة الوباء.

وخلص استطلاع إيبسوس إلى أن تقييمات جونسون قد تراجعت في جميع النواحي، حيث قال أقل من ثلث السكان إنهم يعتقدون أنه أدى أداء جيدا - بانخفاض ثماني نقاط مئوية في استطلاعات العام الماضي.

وفي شباط/فبراير 2021، قال 41% ممن شملهم الاستطلاع في ذلك الوقت إن أداءه سيئ، لكن هذا الرقم ارتفع 13 نقطة الآن ليتجاوز 50% .