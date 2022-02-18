اكتشف باحثون صينيون أقدم أحفورة في العالم لبُرعم زهرة، وذلك في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين.

وقال وانغ شين، الباحث من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، قال إن الأحفورة تحتوي على جذع، وفرع مورق، وفاكهة منتفخة، وبرعم زهرة صغير، بينما يبلغ حجمها حوالي 3 ملليمترات مربعة.

قال إن برعم الزهرة يبلغ طوله أقل من 4 ملليمترات، وهو أصغر بكثير من ظفر الإنسان.

وتم اكتشاف الأحفورة في محافظة نينغتشنغ في منطقة منغوليا الداخلية. وقال العلماء إن برعم الزهرة المتحجر نما في العصر الجوراسي، قبل حوالي 160 مليون سنة.

وقال وانغ، الذي قاد الدراسة: "على الرغم من بقاء البرعم والفاكهة فقط في الأحفورة، إلا أن النبات لا بد وأنه مرّ بالتأكيد بعملية الإزهار، ما يعني أنه ومنذ حوالي 160 مليون سنة، ربما يكون برعم الزهرة الجوراسية الصغيرة قد ازدهر تحت أقدام الديناصورات." .

نُشرت الدراسة على الإنترنت في مجلة Geological Society London Special Publications.