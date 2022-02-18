كشف استطلاع حديث للرأي أن أكثر من 50% من الألمان يخططون للسفر لقضاء عطلاتهم في عام كورونا الثالث.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة هامبورج لقضايا المستقبل أن 57% من الألمان متأكدون من أنهم سيسافرون لقضاء عطلة هذا العام، بزيادة قدرها 27% مقارنة بـ12 شهرا مضت.

وجاء في بيان المؤسسة: "بعد حوالي عامين، يبدو أن العديد من الألمان اعتادوا هذا الوضع ويشعرون ببعض الأمان في الأوقات غير المستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذها منظمو الرحلات السياحية".

وبحسب بياناتها، استطلعت المؤسسة خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر حتى كانون الثاني/يناير الماضيين أكثر من 3000 شخص فوق سن 18 عاما بشأن رحلاتهم العام الماضي وخططهم لقضاء عطلاتهم هذا العام.

وأظهر الاستطلاع أن 49% من الألمان سافروا مرة واحدة على الأقل خلال عام 2021، وكانت نسبتهم تبلغ الثلث في عام كورونا الأول .2020

وذكرت المؤسسة: "يعني هذا أن هذه ثاني أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا، لكنها في نفس الوقت تظهر مجددا مدى أهمية العطلات والسفر للمواطنين الألمان".

وقال المدير العلمي للمؤسسة، أولريش راينهارت: "سئم المواطنون فيروس كورونا ولم يعودوا يريدون مواجهة الجائحة على مدار الساعة. إنهم يتوقون للشمس والشاطئ والبحر، ويريدون التحرك مرة أخرى وترك حالة عدم اليقين كلما أمكن ذلك... فرص تحقيق ذلك جيدة ومع ارتفاع معدل التطعيم وتراجع العدوى، ستنخفض أيضا تحذيرات وقيود السفر".