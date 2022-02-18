بدأت الفنانة المصرية سوسن بدر، تصوير أحداث دورها في مسلسلها الجديد "بابلو"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢٢ .

وقالت سوسن بدر - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها بدأت تصوير أول مشاهد دورها في المسلسل بمشاركة عدد من أبطال العمل، موضحة أنها تجسد شخصية والدة الفنانة نجلاء بدر، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع أسرتها وأهل المنطقة التي تعيش فيها فى إطار اجتماعى.

ومسلسل "بابلو" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

والعمل بطولة حسن الرداد، وأروى جودة، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، ومصطفى فهمي، وسلوى عثمان، ونهى عابدين، ومن تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.