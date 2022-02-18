أظهرت دراسة جديدة أن البالغين، الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، لديهم مخاطر عالية للإصابة بالاكتئاب والقلق ومشكلات الصحة العقلية الأخرى- والألم المزمن عامل رئيسي.

وحلل الباحثون فى جامعة ميتشيجان الأمريكية مطالبات التأمين الخاص من أكثر من 9 ألاف بالغ في الولايات المتحدة يعانون من إصابات في النخاع الشوكي وأكثر من مليون شخص دون إصابات.

ووجدت الدراسة أنه تم تشخيص اضطرابات الصحة العقلية لدى 59٪ من البالغين، الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، مقارنة بـ 31٪ من عامة السكان.

وقال الدكتور مارك بيترسون، أستاذ الطب الفيزيائى وإعادة التأهيل في كلية الطب جامعة ميتشيجان الأمريكية :" هناك حاجة إلى جهود سريرية محسنة لتسهيل الفحص والعلاج المبكر لكل من الآلام المزمنة والصحة النفسية في هذه الفئة السكانية المعرضة لخطر أكبر.

وأكد أن النتائج تأتي صدى لبحوث سابقة تربط إصابات الحبل الشوكي بحالات الصحة العقلية".. كما وجد الباحثون أيضًا أن الألم المزمن يرتبط ارتباطًا وثيقًا باضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات تعاطي المخدرات وحالات الصحة العقلية الأخرى.

وفي معظم الحالات، كان للألم المزمن تأثير أكبر على مشاكل الصحة العقلية من التعايش مع إصابة الحبل الشوكي نفسها، ووفقًا للنتائج.. قال الباحثون إنهم يظهرون أنه يجب على الأطباء مراقبة مرضى النخاع الشوكي بحثًا عن حالات الصحة العقلية وإحالتهم للعلاج إذا لزم الأمر.. قالوا إن الإفتقار إلى التغطية التأمينية والخدمات المحدودة المتاحة تشكل عوائق أمام الفحص المكثف والعلاج النفسي المبكر.

وقال بيترسون، في إحدى الجامعات: "يحتاج أصحاب المصلحة إلى العمل معًا للضغط من أجل المزيد من التمويل الفيدرالي للبحوث وتعديلات السياسة الخاصة لضمان تغطية تأمينية كافية وطويلة الأجل لكل من الصحة البدنية والعقلية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي".