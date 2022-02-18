أظهرت دراسة أن شرب القهوة أو الشاي أو مزيج من الاثنين قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الاصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وقام باحثون من جامعة تيانجين الطبية في الصين بدراسة 365682 مشاركا من البنك الحيوي البريطاني تتراوح أعمارهم بين 50 سنة الى 74. وأبلغ جميع المشاركين عن عاداتهم في تناول القهوة والشاي. وخلال فترة متابعة متوسطها 11.4 سنة للمرض الجديد، أصيب 5079 مشاركا بالخرف و10053 مشاركا بسكتة دماغية واحدة على الأقل.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "بلوس ميديسن"، فإن الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة أو ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي كل يوم، أو مزيج من أربعة إلى ستة أكواب من القهوة والشاي، لديهم أدنى نسبة للسكتة الدماغية أو الخرف.

وبالمقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة أو الشاي، كان الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة وكوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32 بالمائة وخطر أقل بنسبة 28 بالمائة للإصابة بالخرف.

وفي الوقت نفسه، ارتبط انخفاض خطر الإصابة بالخرف بعد السكتة الدماغية بشرب القهوة وحدها أو بالاشتراك مع الشاي، وفقا للدراسة.

كما قام الباحثون بتقييم ارتباط أنواع القهوة بالسكتة الدماغية والخرف. ومن بين القهوة المطحونة والقهوة الفورية والقهوة الخالية من الكافيين، وجدوا أن شاربي القهوة المطحونة كانوا مرتبطين بخطر أقل بكثير للإصابة بالخرف ومرض الزهايمر والخرف الوعائي.

وتعتبر القهوة مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا، فيما يحتوي الشاي على الكافيين والكاتيشين اللذين لديهما خصائص مضادة للأكسدة، مثل الإجهاد المضاد للأكسدة والآثار المضادة للالتهابات.