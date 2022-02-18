أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في جمهورية التشيك خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر9% سنويا مقابل ارتفاعها خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 6ر6%. كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 3ر9% خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 5ر10% و8ر8% على الترتيب.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر4% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 9ر3%.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل ارتفاع الأسعار الشهري خلال كانون الثاني/يناير الماضي هو الأعلى منذ كانون الثاني/يناير .1993