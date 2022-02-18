قال رئيس شركة جوجل والمدير التنفيذي السابق لها إيريك شميت، إن الشركة تعتزم استثمار 125 مليون دولار في أبحاث الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع رائد يحمل اسم "الذكاء الاصطناعي 2050".

وأضاف شميت - في بيان صحفى أن هذه التمويل سيتم توجيهه لدعم الاكاديميين الذين يعملون في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل الكثير من المشكلات الصعبة التي تواجه البشر ولخدمتهم.

وأكد في الوقت نفسه الحاجة التي الاستعداد للعواقب غير المامونة التي يمكن أن تنتج عنها هذه التقنيات في حياة البشر .. حيث كان قد حذر من قبل من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي وأوضح أنه في العهود السابقة عندما بدأ انتشار الانترنت ، لم يكن أحد يتخيل التأثير الحالي لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في حياة الناس.

وشدد شميت على ضرورة أن نتعلم من دروس الماضي وأن نتوخى الحذر في استخدام أى تقنيات حديثة حيث أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون قوة جبارة لخير المجتمع.