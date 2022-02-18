من المتوقع أن تصدر إندونيسيا كميات أقل من القصدير هذا العام، بسبب حدوث بعض التأخيرات في الموافقة على خطة عمل خاصة بعمال المناجم، بحسب ما قاله جابين سوفيانتو، الأمين العام لاتحاد مصدري القصدير بإندونيسيا،

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأنه من المحتمل أن تنخفض صادرات القصدير إلى ما يتراوح بين 65 ألف و70 ألف طن في عام 2022، مقابل 74 ألف و672 طن في العام السابق.

ويقول سوفيانتو: "بالنسبة للعديد من الشركات، تعد هذه هي أول مرة يقدمون فيها خطة عمل إلى الحكومة المركزية. في العام الماضي، تمت الموافقة على بعض المقترحات من جانب الحاكم فقط".

وتتطلب الحكومة من الشركات تضمين مستندات معتمدة بشأن احتياطيات المناجم والموارد في مقترحات خطة العمل.