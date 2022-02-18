كشفت شركة سكك حديد شرق اليابان (جي آر إيست) للصحافة اليوم الجمعة، النقاب عن قطار اختبار يعمل بالهيدروجين مزود بنظام خلية وقود وبطاريات تخزين. وسوف تقوم الشركة بإجراء اختبارات للقطار المكون من عربتين على خطوط للسكك الحديدية أواخر شهر آذار/مارس المقبل، تمهيدا للاستخدام التجاري في عام .2030

ويتم ضخ هيدروجين عالي الضغط من خزان بالقطار إلى نظام خلية الوقود الذي طورته شركة تويوتا موتور كوربوريشن، من أجل توليد الكهرباء من خلال تفاعل كيميائي مع الأوكسجين في الهواء، ويتم إرسال الكهرباء إلى بطاريات التخزين لتشغيل المحركات، بحسب وكالة "جي جي برس" اليابانية للأخبار.

وبلغت تكاليف تطوير قطار الاختبار حوالي أربعة مليارات ين، ويمكنه قطع نحو 140كيلومترا لكل شحنةهيدروجين، بحسب الشركة المشغلة للقطار. (الدورلار يساوي 12ر115 ين).

وتستهدف "جي آر إيست" خفض انبعاثاتها من ثاني اكسيد الكربون إلى الصفر في العام المالي .2050