قالت رابطة "ناسكوم" لتكنولوجيا المعلومات في الهند في بيان إنه لابد أن تنمو إيرادات مشغلي تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شركة تاتا للخدمات الاستشارية وإنفوسيس المحدودة، بنسبة 5ر15% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في آذار/مارس .2022

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 227 مليار دولار.

يشار إلى أن الهند لديها الآن 834 مليون مستخدم للإنترنت.

وأفاد البيان بأن قيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجهزة، لابد وأنها سوف تصل إلى 178 مليار دولار هذا العام المالي.

وأضاف أن قطاع التجارة الإلكترونية المحلي سوف يتوسع ليصل إلى 79 مليار دولار في العام المالي .2022-2021

كما توقعت الرابطة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11% إلى 14% ليصل إلى 350 مليار دولار بحلول العام المالي .2026

وتخطط الهند لمزيد من الإصلاحات لقطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، حسبما أفاد وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو في فعالية سنوية لرابطة ناسكوم .