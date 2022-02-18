أعلنت رئيسة المنظمة العالمية للأسرة ديزي نويلي كوسترا، أن تونس ستستضيف القمة العالمية للأسرة خلال العام الحالي بعد تأجيلها عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكدت كوسترا - عقب لقائها الرئيس التونسي قيس بن سعيد بقصر قرطاج في فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على الفيسبوك أهمية الاستجابة للتطلعات التي رسمتها القمة السابقة، لافتة إل ضرورة معالجة واستيعاب أهداف النهوض بالتحديات المطروحة على المجتمعات والدول.

وبحث الرئيس التونسي ورئيس المنظمة العالمية للأسرة -خلال اللقاء- علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة والفرص المتاحة لدعم البرامج الموجهة لفائدة الأسرة في تونس؛ لاسيما في مجالات التعليم والتربية والثقافة.