ذكر وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين أن بلاده التي تشهد زيادة في إصابات متحور أوميكرون من فيروس كورونا، سوف تتوقف عن نشر الإصابات اليومية بكوفيد19- بشكل منفصل عصر كل يوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه القول إن الأعداد سوف تنشر إلى جانب البيانات بشأن معدلات الإشغال في المستشفيات واستخدام وحدات الرعاية المركزة لتقليل "عامل الخوف" من الإصابات الجديدة التي وصلت لرقم قياسي بلغ 27 ألفا و831 أمس الأربعاء.

وقال خيري في إيجاز صحفي، "يجب أن ننظر إليه مع المقاييس الأخرى للحصول على صورة أوضح للوضع الحقيقي"، بدلا من النظر إلى العشرين ألف أو ثلاثين ألف إصابة يومية.