أعلنت السلطات الإيطالية في روما القبض على 65 شخصا على صلة بالجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات.

وقالت شرطة الدرك الإيطالية (كارابينيري) إن العملية وقعت في جنوب روما، في بلدتي أنزيو ونيتونو الساحلتين، واستهدفت مافيا ندرانجيتا الكالابرية.

وجرى إيداع 39 مشتبها فيهم السجن وهناك 26 آخرين قيد الإقامة الجبرية. ومن بين المشتبه فيهم رجلا شرطة يقال إنهما مررا معلومات للمافيا.

كانت هذه إحدى أكبر العمليات ضد ندرانجيتا مؤخرا.

وتردد أن التحقيقات التي تم إطلاقها في 2018 كشفت عن خطط من جانب العصابات الإجرامية للسيطرة على الاقتصاد المحلي والتخلص من النفايات من خلال الترويع واختراق الإدارة العامة.

ويواجه المشتبه فيهم اتهامات بالانتماء للمافيا وعمليات تهريب دولية للمخدرات والابتزاز وحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني.