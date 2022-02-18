يتحرك الكرسي لليمين واليسار ولأعلى وأسفل بأوامر يتلقاها في صورة إشارات وموجات من المخ.. إنه ابتكار توصل إليه باحث مصري على أمل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في شؤون حياتهم اليومية.

يعتمر عبد الرحمن عمران وحدة رأس متصلة بالكرسي المتحرك، ويمكنه ببساطة تحريك رأسه في الاتجاه الذي يرغب فيه فيما يستطيع الكرسي الدوران 360 درجة.

ولد عمران بعيب خلقي أثر على مهاراته الحركية، ولم يتمكن من المشي إلا عند سن الخامسة بعد عدة عمليات جراحية وكثير من جهود إعادة التأهيل.

كان الباحث الشاب البالغ من العمر 24 عاما مسكونا بالرغبة في اختراع جهاز يمكن أن يساعد العاجزين عن المشي أو تحريك أطرافهم.

ووجد مشروعه الذي بدأ العمل عليه في 2015 من يتبناه، إذ ساعدته الهيئة العربية للتصنيع على تطويره وتجهيزه للإنتاج بالجملة.

ستشمل خطط الطرح الأولية السوق المصرية، على أن تعقبها خطة تسويقية للتصدير إلى الخارج.