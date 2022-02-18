أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن النرويج قررت التبرع بمبلغ 124.5 مليون دولار على مدار أربعة أعوام لدعم خدمات الوكالة الأساسية والإنسانية.

وقال بيان صادر عن الأونروا تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن الدعم متعدد الأعوام الذي يعد الأول من نوعه مع النرويج سيخصص لتمكين استمرار المساعدة الحيوية للاجئي فلسطين التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية، بالاضافة لتقديم المساعدة الطارئة وحماية الطفل ومبادرات مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ونقل البيان عن وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت قولها إن الأونروا تلعب دورا رئيسيا في ضمان تلبية الحقوق والاحتياجات الأساسية للاجئي فلسطين وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، معربة عن قلقها الشديد حيال الوضع المالي للوكالة الأممية.

ويعتبر هذا التبرع من قبل النرويج للأونروا هو الأول خلال العام الحالي، وذلك منذ اعلانها الأخير عن احتمالية توقف خدماتها في حال لم يتم تقديم الدعم المالي لها.

وفي أواخر عام 2021، حذرت الوكالة من أنها تواجه أزمة مالية "وجودية" وتحتاج إلى تمويل طارئ لتفادي انهيار محتمل.

بدوره أشاد مفوض عام أونروا فيليب لازاريني بالتبرع النرويجي "التاريخي"، معتبرا أن التزام النرويج الثابت تجاه لاجئي فلسطين سيمكن الوكالة من مواصلة تقديم الخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم لأكثر من نصف مليون طفل.

وعلى الرغم من ذلك، أكد لازاريني أن الوكالة الأممية ما زالت بحاجة ملحة إلى تمويل كاف ومستدام للإيفاء بمهامها الموكلة بها من قبل الأمم المتحدة.

ويتم تمويل أونروا بشكل كامل من خلال التبرعات والمنح الطوعية من قبل الدول المانحة.