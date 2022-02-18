أكد الفنان المصري هاني عادل أن مسلسل (البحث عن علا)، المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية، عمل مميز ويحمل رسالة مهمة أن الطلاق ليس نهاية الحياة.

وقال عادل ، في تصريح صحفي إنه لا يقبل أي عمل فني طالما أنه غير مقتنع به، ولكنه انحذب لمسلسل "البحث عن علا" لأنه يطرح قضايا مهمة مثل الطلاق.

وأضاف أن المسلسل عمل حقيقي ويناقش قضية الطلاق بصورة غير تقليدية في الأعمال التمثيلية ويحمل رسالة أن الطلاق ليس نهاية الحياة، مشيرا إلى أن المسلسل يعطي فكرة أنه أحياناً نسعى وراء حلم وقد لا يكون أفضل شيء لنا، فـ"علا" كانت تسعى طيلة الوقت وراء الزواج ولكن النتيجة كانت مختلفة.

وأكد أن ما يراه الجمهور في حلقات المسلسل من عفوية، مكتوبة و متفق عليها، مشيرا إلى تحمسه للمسلسل بسبب كل المشاركين فيه، وصدق الدور لأن أي إنسان يتغير بعد مرور سنوات وهذا ما يحدث مع هشام الذي يتعامل شكل جيد مع "علا" ويهتم بأولاده.