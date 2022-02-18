اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في القاهرة اليوم الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بو غالي وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات القائمة بين البرلمانين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون بينهما لاسيما في المحافل البرلمانية القارية والدولية.

كما جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة الى آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد المطيري، وأمين سر الشعبة النائب د. حمد المطر، وعضو البرلمان العربي النائب د. عبدالله الطريجي، ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر.

يذكر ان الغانم وصل والوفد البرلماني المرافق له الى مصر أمس الأول للمشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر المشترك للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية.