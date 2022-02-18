من المتوقع أن يتعهد وزراء مالية مجموعة العشرين بنهاية اجتماعهم الذي ينتهي الجمعة باستخدام جميع الأدوات المتاحة للتعامل مع أزمة كورونا والسيطرة على التضخم وسط تزايد عدم اليقين في ظل التوترات الجيوسياسية من دون الإشارة بشكل مباشر إلى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بحسب مسودة البيان الختامي الذي اطلعت عليه وكالة رويترز.

وأضافت مسودة البيان الختامي لوزراء مالية مجموعة العشرين أن الاضطرابات في المعروض، وعدم التوافق بين العرض والطلب، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع من الأسباب وراء ارتفاع التضخم في العديد من الدول.

وأكدت الدول المجتمعة على ضرورة ضمان استقرار الأسعار باستخدام الأدوات المتاحة لكل دولة مع التزامن بالتواصل فيما بينها.