تحليل المحتوى هو عملية تقييم وتحليل لمعرفة ما إذا كان يحقق الأهداف المرجوة منه، ويمكن أن تساعد هذه العملية في فهم مدى فاعلية المحتوى الذي تقدمه أي شركة، من خلال قياس عدد زوار الموقع، ومعدلات تحويل الزوار إلى عملاء، وغير ذلك من طرق.

كما يساعد تحليل المحتوى أيضاً على تحديد الاتجاهات التي تجذب الجمهور؛ فعلى سبيل المثال يمكن من خلال تحليل المحتوى أن تكتشف الشركة مثلاً أن المقالات تجذب الجمهور أكثر من مقاطع الفيديو، ومن ثم يمكنها زيادة إنتاج المقالات المكتوبة.

ونظراً لأهمية تحليل المحتوى في تحسين استراتيجية التسويق، نستعرض فيما يلي ثلاث خطوات لتحليل المحتوى.

3 خطوات لإجراء تحليل المحتوى

1- تجهيز البيانات الموجودة بالفعل

- تتمثل الخطوة الأولى في أي خطة بحث في الإعداد، ويمكن البدء من خلال تسجيل وتحليل كل ما تم نشره بالفعل على الموقع الإلكتروني، ويُنصح باستخدام جدول بيانات لجمع هذه المعلومات.

- من المهم تقسيم كل عنصر من عناصر الموقع في عمود خاص به، يتضمن الروابط، ومقاطع الفيديو، والصور، والرسوم البيانية، ومقاطع الصوت، وغير ذلك من محتوى.

- بهذه الطريقة يمكن تحديد أصل المشكلة، سواء كانت رابطاً لا يمكن فتحه، أو صورة يتم تحميلها ببطء، فمثل هذه العناصر التي تبدو بسيطة يتوقف عليها نجاح الموقع الإلكتروني.

2- فحص المحتوى

- بعد تسجيل المعلومات، تأتي خطوة فحص المحتوى لمعرفة ما إذا كانت هناك أخطاء به، ويمكن القيام بذلك من خلال عدة طرق من بينها التحدث مع العملاء مباشرة وطرح عدة أسئلة عليهم مثل "صف شعورك عندما تقرأ أو تشاهد كذا؟"، "ما الذي دفعك لقراءة أو مشاهدة ذلك؟"، "ما هي الأسباب التي تدفعك لتوصي أحد أصدقائك أو أفراد العائلة لزيارة الموقع؟"، "ما نوع المحتوى الذي قد يتوقعون رؤيته؟"، "إذا كان بإمكانك تغيير عنصر ما في الموقع، فما الذي ستغيره؟".

- يمكن أن يقوم موظفو الشركة بفحص المحتوى وتحليله، لكنّ هناك مشكلتين في هذه الحالة، فنظراً لأن موظفي الشركة هم أنفسهم من قاموا بإنشاء المحتوى، فمن الممكن إما أن يفرطوا في انتقاد عملهم، أو يبالغون في تقديره، وفي كلتا الحالتين لن يفيد ذلك عملية تحليل المحتوى.

- من أجل تجنب ذلك يمكن الاستعانة بموظفين من أقسام أخرى لإجراء تحليل المحتوى، ومن المهم أن يكون لديهم فهم شامل لأهداف الشركة وأهداف التسويق.

- يمكن أيضاً الاستعانة بمصادر خارجية، ورغم أن هذا الحل مكلف، إلا أن تحليل المحتوى بشكل جيد يستحق التكلفة.

3- بدء تحليل المحتوى الفعلي

- بعد جمع كل المعلومات والبيانات اللازمة وترتيبها، تأتي مرحلة التقييم، وخلالها يتم تحليل إجابات العملاء، ويمكن من خلال الإجابات المتكررة تحديد نقاط الضعف والقوة في المحتوى.

- من المهم أن تكون هناك ملاحظات من جانب العملاء حول ما إذا كان المحتوى مثيراً للاهتمام وغنياً بالمعلومات، وأيضاً ملاحظات حول التفاصيل المتعلقة بمدة تحميل الصور، ومقاطع الفيديو، والروابط، وغير ذلك من محتوى.

- قد يتحدث العملاء عن عناصر لم يفكر بها فريق تحليل المحتوى، وقد يشيرون إلى عناصر غير مفيدة يمكن الاستغناء عنها، ويجب وضع مقترحات العملاء وفريق تحليل المحتوى في الاعتبار، وتطوير المحتوى على أساسها.