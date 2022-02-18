قد تبدو عملية تعيين موظف جديد وظيفة بسيطة، ويمكن لأي شخص القيام بها، من خلال نشر إعلان وظيفة عبر الإنترنت، وإجراء مقابلة عمل مع المرشحين، ثم تعيين بعض الأشخاص من بينهم، إلا أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك بكثير، ويمكن أن تتحمل الشركات تكلفة كبيرة بسبب تعيين موظفين غير مناسبين.

ونظراً لأن الموظفين هم أهم أصول الشركة، وجزء أساسي في نجاحها، فمن المهم أن تولي أي شركة أهمية كبيرة لعملية التوظيف.

6 خطوات للقيام بعملية توظيف فعالة

1- تحديد تفاصيل الوظيفة المتاحة

- قبل البحث عن المرشحين المؤهلين، يحتاج مسؤولو التوظيف أولاً لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالوظيفة المتاحة، بما في ذلك متطلبات الوظيفة، موعد بدء العمل، ونطاق الراتب، كما من المهم كتابة وصف وظيفي واضح، وإعداد مجموعة محددة من الأسئلة التي سيتم طرحها خلال مقابلة العمل.

2- إيجاد مرشحين للوظيفة

- يمكن ذلك من خلال الاعتماد على وكالة توظيف، أو أن يطلب مسؤول التوظيف من الموظفين الموثوقين ترشيح أشخاص مناسبين للموظفين، كما يمكن إيجاد مرشحين للوظيفة من خلال نشر إعلان عن الوظيفة الشاغرة في موقع الشركة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

3- فحص طلبات التقدم للوظيفة

- قد تتلقى الشركة الكثير من طلبات التقدم للوظيفة، ويحتاج مسؤولو التوظيف في هذه المرحلة إلى تضييق الخيارات، واستبعاد المرشحين غير المناسبين.

- بعد تقييم السير الذاتية المقدمة، من المهم أن يقوم مسؤول التوظيف بإجراء محادثة هاتفية مع المرشحين الذين يبدون مناسبين للوظيفة، ليحدد من خلال الأسئلة الموضوعة مسبقاً ما إذا كانوا مناسبين فعلاً، ثم يختار من بينهم أفضل المرشحين، ويحدد معهم موعداً للمقابلة الشخصية.

- بالنسبة للمرشحين غير المناسبين، يجب شكرهم، وإعلامهم بأنه لن يتم إكمال عملية التوظيف معهم، فهذا أفضل من أن ينتظروا رداً من جانب مسؤول التوظيف.

4- مقابلة المرشحين المؤهلين

- بعد الخطوة السابقة تأتي خطوة مقابلة المرشحين المحتملين وجهاً لوجه، وخلال هذه المقابلة يجب طرح أسئلة لتحديد مدى كفاءة المرشح للوظيفة، ويجب أيضاً تقييم مدى ملاءمته مع ثقافة الشركة وباقي أعضاء الفريق.

5- اختيار المرشح المناسب وتقديم عرض العمل

- بعد إجراء المقابلات، وتقييم كل مرشح، تأتي مرحلة اختيار المرشح الأفضل والأنسب للوظيفة، وكتابة وتقديم عرض عمل له.

- بالنسبة للمرشحين الذين لم يتم اختيارهم، يجب إعلامهم أنه تم اختيار مرشح للوظيفة، وشكرهم على وقتهم.

6- التعيين ودمج الموظف الجديد

- بعد أن يقبل المرشح عرض العمل، تأتي خطوة توظيفه ودمجه داخل بيئة العمل، من خلال إعلامه بكافة تفاصيل العمل، بما في ذلك مهامه ومسؤولياته ومهام الآخرين، وتعريفه بخدمات الشركة وأعمالها، والأدوات المستخدمة في العمل، وغير ذلك من معلومات تساعد على تكيف الموظف الجديد مع بيئة العمل.